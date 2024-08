Ihr könnt jetzt herausfinden, was sich im Item-Shop von Fortnite befindet, ohne das Spiel zu starten.

HQ

Möchtest du wissen, welche Outfits und Kosmetika sich derzeit in Fortnite 's Item Shop befinden, hast aber derzeit keine Möglichkeit, das Spiel zu starten, um dich manuell zu überprüfen? Wenn Sie diese sehr unangenehme Situation in der Vergangenheit geplagt hat, dann hat Epic Games eine Lösung, die zweifellos Ihr Interesse wecken wird.

Der Web Store wurde eingeführt, was bedeutet, dass Sie jetzt Ihren Browser verwenden können, um genau zu sehen, was in Fortnite Item Shop in der Rotation ist. Du kannst all die verschiedenen Gegenstände anzeigen, was genau in jeder Sammlung enthalten ist, ihre Kosten in V-Bucks und sogar Gegenstände kaufen, die du später in deinem Fortnite Locker findest, wenn du das nächste Mal das Spiel startest.

Sollten Sie sich also unpässlich fühlen, weg von einem ausreichend starken WLAN oder einer schwachen Mobilfunkverbindung und nicht in der Lage, Fortnite zu starten, aber auf einen Browser zugreifen zu können, können Sie jetzt Hunderte von Pfund für V-Bucks ausgeben, ohne weiter belastet zu werden!