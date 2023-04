Ihr könnt jetzt eure eigene Dungeons & Dragons-Kampagne in Mittelerde spielen

HQ

In den Reichen von Mittelerde, die die Erschaffung von D&D inspiriert haben, schließt sich der Kreis, da ein offiziell lizenziertes Kampagnen-Setting veröffentlicht wird.

Erstellt von Free League Publishing und inspiriert von Francesco Nepitellos preisgekröntem Tabletop-Rollenspiel (TTRPG) The One Ring, verwandelt The Lord of the Rings Roleplaying dieses beliebte System in das Dungeons & Dragons 5e Vorlage.

Das illustrierte Hauptkompendium The Lord of the Rings Roleplaying enthält sechs neue Rassen für die Charaktererstellung sowie sechs neue Klassen. Es gibt auch viel für DMs, mit Horden neuer Monster-Stat-Blöcke von der IP, sowie Regeln, die helfen, Reisen, Räte, Zaubersprüche und Artefakte zu strukturieren.

Diese bieten die gleiche Präzision, den gleichen Reichtum und die gleiche Tiefe des Geschichtenerzählens, die The Lord of the Rings zu einem so bahnbrechenden und dauerhaften Erfolg gemacht hat. Darüber hinaus hat Free League ein Shire Adventures-Buch mit vorgefertigten Quests und Charakteren sowie einen DM-Bildschirm des Loremasters und ein Rivendell-Begleitbuch veröffentlicht.

Alle diese Produkte können ab sofort vorbestellt werden, wobei physische Exemplare ab Mai ausgeliefert werden und digitale PDFs sofort beim Kauf gewährt werden.