Ihr könnt jetzt den "Darth Teeth"-Helm von The Acolyte vorbestellen

HQ

Für alle, die der dunklen Seite in Star Wars: The Acolyte die Daumen drücken und sich wünschen, sie wären so böse wie die bösesten Sith Lord, könnt ihr euch jetzt freuen, dass ihr jetzt den The Black Series Darth Teeth Helm bei der Firma Hasbro vorbestellen könnt.

Disney hat seinen Namen noch nicht verraten, nennt ihn aber offiziell nur "The Stranger", um nichts zu verderben, aber die Figur erhielt schnell den Spitznamen Darth Teeth wegen des bösen Grinsens auf dem Helm, das zwei Reihen scharfer Zähne zeigt. Der Helm kann alleine getragen werden und gilt als Einheitsgröße. Er ist sehr detailliert und wenn man den Helm auf den Kopf stellt, sieht man das Innere, das sogar beleuchtet ist.

Sie können auch einen Knopf an der Seite des Helms drei Sekunden lang drücken, um einen fast einstündigen Sammleranzeigemodus zu starten. Es ist ein offiziell lizenzierter Helm für diejenigen, die das Rollenspiel auf ein ganz neues Niveau heben möchten. Was es kosten wird, ist nicht in Stein gemeißelt, aber der zuletzt angezeigte Preis beträgt 99,99 US-Dollar und kann jetzt auf Entertainment Earth vorbestellt werden. Es wird voraussichtlich im August 2025 veröffentlicht.