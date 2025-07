Ihr könnt euch jetzt für die Where Winds Meet Beta auf PC und PS5 später in diesem Monat anmelden Der Test findet am 24. und 25. Juli statt, in Erwartung seiner vollständigen Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres.

HQ In den letzten Jahren haben wir einen Boom erfolgreicher asiatischer Entwicklungen erlebt, die nicht unbedingt aus Japan kamen. Korea und China entwickeln sich zu neuen Kraftzentren im Bereich der Videospiele, und zusammen mit der Qualität ihrer Spiele kommen ihre Geschichten und Kultur, die von einem westlichen Publikum durchdrungen sind, das nach neuen Horizonten sehnt, die es zu entdecken gilt. Wir von Gamereactor haben während der Gamescom 2023 ein damals vielversprechendes Where Winds Meet entdeckt, ein Open-World-Action-RPG, das auf der klassischen chinesischen Kultur und dem Wuxia-Martial-Arts-Kino basiert. Wir nannten es damals den chinesischen Geist von Tsushima, aber wir hatten noch nicht die Gelegenheit, es noch einmal auszuprobieren, obwohl wir es bald tun können. Und Sie werden es auch tun. Entwickler EverStone kündigt eine geschlossene Beta von am 24. und 25. Juli an, um Where Winds Meet vor der Veröffentlichung im Jahr 2025 zu spielen. Und Vorsicht, denn der Test ermöglicht es Ihnen, zwischen den Versionen PC und PlayStation 5 zu wählen. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie lediglich auf die offizielle Website gehen (die Registrierung ist jetzt geöffnet) und sich anmelden. Das Studio wird im Vorfeld eine kurze Umfrage durchführen, um Ihren Spielgeschmack und die Plattform Ihrer Wahl herauszufinden, aber das war's auch schon. Probieren Sie dieses vielversprechende Where Winds Meet am Ende des Monats aus?