Ihr könnt euch jetzt euren Jahresrückblick auf Nintendo Switch ansehen

HQ

2023 war eines der besten Jahre, an die sich viele von uns in der Geschichte der Videospiele erinnern. Unvergessliche Titel kamen Monat für Monat so schnell heraus, dass es für viele überwältigend war, mit dem Tempo der Veröffentlichungen Schritt zu halten. Aber wenn Sie Ihre Ergebnisse mit denen anderer Switch-Spieler vergleichen möchten, können Sie dies jetzt tun.

Nintendo hat sein Jahresrückblick-Tool eingeführt, mit dem Sie sehen können, wie viele Spiele Sie von Januar bis Dezember gespielt haben, wie viele Stunden Sie auf dem Nintendo Switch-Bildschirm verbracht haben und was Ihre Lieblingsgenres und -spiele sind.

Obwohl ich weniger als 500 Stunden gespielt habe, habe ich 42 Titel gespielt, was ein Beweis für die Vielfalt ist, die die Konsole zu bieten hat. Wie sieht es bei dir aus, wie war dein Jahr auf der Switch? Teilen Sie Ihre Ergebnisse in den Kommentaren mit.