Ihr könnt euch demnächst Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim Goodies in Smite

Einer der am meisten erwarteten Filme für diesen Dezember ist The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ein interessantes Projekt, da es uns in eine Zeitspanne von Mittelerde führt, die noch nie in einem Filmformat erforscht wurde, und gleichzeitig einen Anime-Kunststil verwendet. Er soll ab dem 13. Dezember in den Kinos auf der ganzen Welt anlaufen, und um dies zu feiern, hat sich Warner Bros. mit Hi-Rez Studios und Titan Forge Games für eine Zusammenarbeit in den Smite -Spielen zusammengetan.

Ab nächster Woche, am 10. Dezember, können Spieler zu Smite und Smite 2 strömen, um eine Reihe von Goodies zu verdienen, die auf dem animierten Mittelerde-Film basieren. Um die Gegenstände zu erhalten, müsst ihr einfach insgesamt 10 Matches in einem der beiden Spiele spielen, und ihr habt bis zum 21. Januar in Smite 1 und bis zum 14. Januar in Smite 2 Zeit, dies zu tun.

Je nach den verfügbaren Gegenständen könnt ihr Folgendes verdienen:

Smite 1:



Der Herr der Ringe Ladebildschirm



Helm-Hammerhand-Avatar



Tochter von Rohan Global Emote



Wulf Jump Stempel



Smite 2: