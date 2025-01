Ihr könnt euch bis zum Ende von Saison 1 noch die Belohnungen für den vorzeitigen Abschluss von Citadelle des Morts schnappen

HQ

Wenn ein Directed Mode im Zombies -Modus von Call of Duty: Black Ops 6 erscheint, bedeutet dies das Ende der Spieler, die die Belohnungen für den vorzeitigen Abschluss des Easter Eggs der Karte verdienen können. Bei Citadelle des Morts wird dies jedoch nicht der Fall sein, da die Karte heute ihre Directed Mode erhält, aber die Belohnungen für den vorzeitigen Abschluss bis zum Ende der Season 1 behalten wird, um neue Fehlerbehebungen zu berücksichtigen, die eingetroffen sind.

Dies wurde in einem X-Beitrag bestätigt, in dem es heißt: "Zombies PSA: Der Regiemodus für Citadelle des Morts erscheint am 3. Januar um 9 Uhr PT, aber keine Sorge, wenn ihr euch die Belohnungen für den vorzeitigen Abschluss noch nicht verdient habt!

"Wir haben auch einige Fehlerbehebungen für die Hauptquest mit diesem Update, also verlängern wir die Frist bis zum Ende von Saison 01."

Wenn du das Easter Egg noch nicht geschlagen hast, kannst du das Directed Mode durchlaufen, um bei Bedarf seine Feinheiten zu lernen, bevor du die Standard- und die ungestützte Version ausprobieren kannst, um die Belohnungen zu erhalten, bevor die zweite Saison am Ende des Monats kommt.

Hast du das Citadelle des Morts Osterei schon vervollständigt?