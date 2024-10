Ihr könnt die neuen Witcher- und Cyberpunk-Spiele testen, wenn CD Projekt Red ein neues Spieltestschema eröffnet

HQ

CD Projekt Red öffnet seine Türen für eine neue Gruppe von Spieltestern. Diese Möglichkeit gibt es vor allem in den USA, aber wenn du in Polen ansässig bist, kannst du jederzeit zum Hauptsitz des Studios reisen. Es ist auch erwähnenswert, dass Sie sich in Boston, Massachusetts, befinden müssen oder bereit sein müssen, dorthin zu reisen, um an Aktivitäten vor Ort teilnehmen zu können.

Aber wenn der Ort passt und Sie mindestens 16 Jahre alt sind und eine Leidenschaft für Spiele haben, könnten Sie die Chance bekommen, die neuen Witcher- und Cyberpunk-Spiele zu testen. CD Projekt Red überprüft auch dein Spielerprofil, um zu sehen, ob es mit dem übereinstimmt, wonach sie suchen.

Wenn Sie sich anmelden oder einfach nur mehr über die Playtests erfahren möchten, können Sie dies hier tun. CD Projekt Red kündigte die Neuigkeiten auch auf seiner X/Twitter-Seite an, die schnell in einen seltsamen Kommentarkrieg verwickelt wurde. Wenn Sie also Ihre tägliche Dosis Internet-Gezänk brauchen, können Sie auch dorthin gehen.