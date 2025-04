IGN-Eigentümer Ziff Davis verklagt OpenAI

HQ

Der Herausgeber digitaler Medien, Ziff Davis, verklagt OpenAI und behauptet, dass sich das KI-Unternehmen der Urheberrechtsverletzung schuldig gemacht hat. Zu den Klägern gehören Ziff Davis, IGN und Everyday Health Media.

In der Klage, über die zuerst die New York Times berichtete und die bei einem Bundesgericht in Delaware eingereicht wurde, behauptet Ziff Davis, dass Millionen von Artikeln, die von den vielen Publikationen von Ziff Davis erstellt wurden, unrechtmäßig zum Trainieren des Bots ChatGPT verwendet wurden.

In der Klage wird behauptet, OpenAI habe "absichtlich und unerbittlich exakte Kopien reproduziert und Derivate von ZiffDavis Works ohne die Genehmigung von Ziff Davis erstellt". In einer Antwort an Reuters erklärte ein Sprecher von OpenAI, dass seine KI-Modelle "auf öffentlich zugänglichen Daten trainiert und auf fairer Nutzung basieren".

Da die KI weiter auf dem Vormarsch ist und immer mehr Bots in trüben Gewässern trainiert werden, ist dieser Fall mit Ziff Davis nur eine von einer Reihe von Klagen gegen KI-Unternehmen, die versuchen, mehr Chatbots zu trainieren.

