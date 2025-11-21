Iggy Pop spricht einen Radio-DJ-Hund in Rockbeasts

HQ

Im mit Spannung erwarteten musikalischen Management-RPG Rockbeasts werden die Spieler auf alle möglichen anthropomorphen Rock'n'Roll-Charaktere stoßen, und aufregenderweise werden einige sogar von bekannten und ikonischen Stars aus der Musikwelt gesprochen. Ein solches Beispiel ist Iggy Pop, da der amerikanische Rockstar im Spiel in Form eines Radio-DJs auftaucht, der zufällig auch ein Hund ist.

Über das Landen von Iggy Pop und die Integration des Rockstars ins Spiel sprachen wir mit dem Komponisten und Audiodesigner des Entwicklers Licht Hund Marcin Sonnenberg während DevGAMM in Portugal, wo er uns Folgendes erzählte.

"Also, das war eine großartige Gelegenheit für uns, Iggy Pop zu unserem Spiel einzuladen. Und ja, er hat eine Rolle in der Erzählung. Im Spiel spielt er eine Version seiner selbst. Das ist wie ein Radio-DJ, der... " Kreativdirektor und CEO Bartosz Pieczonka mischt sich ein: "Er ist ein Hund." Sonnenberg fährt fort: "Ja, er ist ein Hund. Er ist irgendwie eine Figur, die die Handlung an bestimmten Stellen mit seinem Interview im Radio vorantreibt."

Wir sprachen auch kurz über den Kunststil des Spiels und wie dieser von 90er-Jahre-Animationen und sogar Sitcoms aus dieser Zeit inspiriert ist. Pieczonka führte dies weiter aus.

"Wir wollten, dass sich dieses Spiel wie eine 90er-Jahre-Animation anfühlt. Wir wollten, dass sich das Spiel anfühlt wie... Wir lassen uns definitiv von Sitcoms wie Seinfeld, Friends inspirieren. Ich wollte diese Stimmung haben, weißt du... Beavis und Butt-Head ebenfalls. Also im Kunststil, im Look usw. Und wir wollten Tiere haben, weil wir diese Figuren anstreben, die sofort zugänglich sind. Man versteht sofort, wer dieser Typ ist. Also haben wir so etwas wie einen Bassisten, der ein Seebarsch ist. Und er ist ein Fisch. Und man sieht sofort, dass er unbeholfen, etwas schüchtern, seltsam aussieht. Und was die Optik angeht, hilft es uns, jeden Charakter im Spiel irgendwie zu vermitteln. Wenn man eine mürrische Katze trifft, weiß man sofort, dass es eine mürrische Katze sein wird, die einen Plattenladen besitzt. Und er mag es nicht, wenn Leute seine Platten anfassen. Und alles muss ordentlich und geordnet sein.

"Das hat uns wirklich geholfen, auf diesen Figuren aufzubauen und diese Welt mit diesem 90er-Jahre-Vibe zu vermitteln. Wir wollen also alles authentisch wirken lassen. Wir wollen, dass die Leute das Gefühl haben, ein Spiel zu spielen, das wie eine animierte Serie aussieht, aber trotzdem ein Spiel ist. Es gibt also eine Menge Mechaniken, eine Menge Dinge zu tun. Es ist nicht einfach so, als würde man Dialoge durchgehen. Und ich denke, sobald man sich hinsetzt und es spielt, wird es magisch, dass man tatsächlich in dieser Welt ist und es erlebt. Und all diese Charaktere zu sehen."

Das vollständige und lokal untertitelte Interview mit Licht Hund könnt ihr unten sehen, und für mehr zu Rockbeasts geht hierher, um mehr über die Inspiration des Spiels und die Art von Musik zu lesen, die es anbieten wird.