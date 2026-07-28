IFAB gibt zu, dass der Schiedsrichter gegen die Schweiz einen Fehler gemacht habe, der Argentinien bei der Weltmeisterschaft enorm zugutekam

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Der Internationale Fußballverband (IFAB) hat das Rundschreiben Nr. 34 veröffentlicht, in dem sie "wichtige Klarstellungen zu den Spielregeln 2026/27" erläutern, insbesondere bezüglich zeitlich begrenzter Auswechslungen und VAR-Protokolle, wobei eine davon eindeutig eine der größeren Kontroversen der Weltmeisterschaft 2026 beantwortet: den Platzverweis des Schweizer Stürmers Breel Embolo im Viertelfinale gegen Argentinien erhielt er eine zweite gelbe Karte wegen eines "Verwechslungs".

In diesem Spiel erhielt Leandro Paredes zunächst eine gelbe Karte wegen eines Fouls, doch nach Überprüfung des VAR stellte der Schiedsrichter Joao Pinheiro fest, dass Embolo tatsächlich getaucht war und Paredes kein Foul begangen hatte; Die gelbe Karte "wechselte die Seite" automatisch nach dem sogenannten "Fehlidentitätsprotokoll", das es den Schiedsrichtern erlaubt, die Entscheidung zu ändern, wenn ein Spieler wegen eines Fouls, das tatsächlich vom anderen Team begangen wurde, verwarnt oder vom Platz gestellt wird.

Doch nun erklärt IFAB, dass die Regel in ihrer jetzigen Form falsch angewendet wurde: VAR kann bei einer Verwechslung eingreifen, wenn der falsche Spieler verwarnt wurde , aber er darf nicht zur Überprüfung des Vergehens selbst verwendet werden. Daher hätte der Schiedsrichter die Gelbe Karte gegen Paredes entfernen müssen, war aber nicht befugt, die Aktion "neu zu pfeifen" und Embolo die Gelbe Karte zu geben.

"Eine gelbe Karte (Gelb), die keine zweite gelbe Karte ist, kann nur überprüft werden, um den Spieler zu identifizieren, der das bestrafte Vergehen begangen hat; das Vergehen selbst kann nicht überprüft oder geändert werden", schrieb IFAB.

Daher räumt IFAB ein, dass der Schiedsrichter einen Fehler gemacht und seine Befugnisse überschritten hat, obwohl IFAB auch sagte, dass seine Nutzung "gut aufgenommen" wurde und das neue Gesetz daher in Zukunft erneut geändert werden könne. "Die Verwendung der Verwechslungsklausel zur Simulation während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wurde gut aufgenommen und wird in die detaillierte Überprüfung des VAR-Protokolls aufgenommen, die in Rundschreiben Nr. 32 angekündigt wurde. Sie darf jedoch erst nach Abschluss der Überprüfung als solcher verwendet werden."