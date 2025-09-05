IFA 2025: Lepro kündigt weltweit erste KI-Leuchtenkollektion an

HQ

Intelligente Beleuchtung wird immer beliebter, da die Menschen immer mehr intelligente Produkte in ihr Zuhause bringen. Diese Geräte verbinden sich mit Hubs oder KI-Systemen wie Apple oder Google Home und ermöglichen es Ihnen, das Licht einzuschalten (oder sogar die Heizstärke anzupassen), indem Sie einfach Siri, Gemini, Alexa usw. bitten, die harte Arbeit zu erledigen. Dies ist zwar hilfreich, aber manchmal kann es lästig sein, alles mit einem Kernsystem zu verbinden, und zu Problemen führen, weshalb Lepro eine ziemlich intuitive Idee entwickelt hat.

Im Rahmen von IFA 2025 hat der Technologiehersteller eine Reihe von KI-Leuchten vorgestellt, die als die weltweit ersten ihrer Art bezeichnet werden. Im Wesentlichen funktionieren sie sehr ähnlich wie normale intelligente Lampen, außer dass Sie sie nicht auf die gleiche Weise wie Philips Hue oder Nanoleaf verbinden müssen, da Sie nach der Einrichtung direkt mit den Lichtern sprechen können, um die Beleuchtungsstärke anzupassen, sie ein- und auszuschalten und so weiter, indem Sie einfach "Hey Lepro" als Initiierungsbefehl sagen.

Insgesamt wurden vier Produkte angekündigt und dies sind die Tischleuchte TB1-Pro, der LED-Streifen S1-Pro, das Lichtschlauchlicht N1-Pro und die schlanke intelligente Stehleuchte OE1-Pro. Alle vier Geräte verfügen über die KI-Integration für die Freisprechsteuerung, Wi-Fi-Konnektivität und ein modernes Design.

Genaue Markteinführungspläne müssen noch bekannt gegeben werden, aber Lepro beabsichtigt, die erste Welle von Produkten später in diesem Jahr in Nordamerika zu einer unangekündigten Preisspanne einzuführen, bevor sie dann in weitere Regionen auf der ganzen Welt kommt.

