IF an den Kinokassen leicht hinter den Erwartungen zurückbleibt, fällt Kingdom of the Planet of the Apes auf den zweiten Platz zurück

John Krazinskis IF hat an den Kinokassen ziemlich beeindruckend für Furore gesorgt, auch wenn er IF leicht hinter den Erwartungen der USA zurückblieb. Mit einem Budget von 110 Millionen US-Dollar schaffte es der Film, 35 Millionen US-Dollar vom US-Publikum einzuspielen, während laut Variety mindestens 40 Millionen US-Dollar erwartet wurden.

Unter Berücksichtigung des globalen Publikums schaffte es der Film jedoch, an seinem ersten Wochenende insgesamt 55 Millionen Dollar einzuspielen. Es liegt ein harter Kampf für den Film vor uns, aber angesichts der guten Resonanz derjenigen, die den Film gesehen haben, gibt es noch Hoffnung.

Kingdom of the Planet of the Apes, der Gewinner der letzten Woche, fiel zwar auf den zweiten Platz an den US-Kinokassen, hat es aber immer noch geschafft, gutes Geld einzuspielen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat er 237 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen bei einem Budget von 130 Millionen US-Dollar eingespielt. Affen zusammen stark!