IEM Rio 2026: Vier Playoff-Plätze wurden besetzt, während vier Teams bereits ausgeschieden sind

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Wie wir gestern erwähnten, haben bereits vier Teams ihre Reise durch die IEM Rio 2026 abgeschlossen, da vier Organisationen aus dem großen Event ausgeschieden sind. Um das zu polarisieren: Vier Teams haben sich bereits ein Playoff-Ticket gesichert, darunter Team Vitality, das immer noch auf ihren aufeinanderfolgenden Intel Grand Slam-Erfolg hofft.

Was die ausgeschiedenen Teams betrifft, so sind Gentle Mates, Team Liquid, Passion UA und Legacy alle ausgeschieden. Andererseits sind die vier bestätigten Playoff-Teams Team Vitality, Team Falcons, Furia und Mouz.

Vor diesem Hintergrund ist heute (15. April) ein großer Tag, denn wir erfahren mehr über die bestätigten Gruppensieger und auch die nächsten vier ausgeschiedenen Teams. Das gesagt, sind die Spielpläne wie folgt.

IEM Rio Spielpläne am 15. April:

Gruppe A Upper Bracket Finale:



Team Vitality gegen Team Falcons



Gruppe A Unteres Bracket Halbfinale:



Teamgeist gegen RED Canids



G2 Esports vs. 3DMax



Gruppe B Oberes Bracket-Finale:



Furia gegen Mouz



Gruppe B Unteres Bracket Halbfinale: