IEM Rio 2026: Team Vitality setzt seine Dominanz fort, indem es Team Spirit besiegt

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Vor dem IEM Rio beschloss die ESL, ein Kopfgeld auf Team Vitality auszusetzen, um rivalisierende Organisationen zu ermutigen, sie zu schlagen und aus dem Turnier zu werfen. Dieses Kopfgeld begann bei 10.000 Dollar, aber im Verlauf des Events undTeam Vitality im weiteren Verlauf von Gegnern stieg der Wert exponentiell an, bis er im Grand Final einen Höhepunkt von 100.000 Dollar erreichte, was bedeutete, sollte der PreisTeam Spirit gewinnen, würde er 125.000 Dollar reguläres Preisgeld plus zusätzlich 100.000 Dollar aus dem Kopfgeld mit nach Hause nehmen. Deshalb tut Team Spirit s Verlust wahrscheinlich mehr denn je weh...

Team Vitality konnte am Ende nicht gestoppt werden und besiegten Team Spirit schnell, indem sie das IEM-Rio-Finale überzeugend mit 3:0 gewannen. Dieses Ergebnis setzte das Team seine Dominanz fort und machte es erneut zu einem zu schlagenden Team für BLAST Rivals Spring 2026, IEM Atlanta und IEM Köln im Juni.

Waren Sie von diesem Ergebnis überrascht?