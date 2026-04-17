IEM Rio 2026: Die Playoffs beginnen heute, hier ist das Sechs-Team-Bracket

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Es ist entscheidende Zeit für das Intel Extreme Masters Event in Rio de Janeiro, da das große Counter-Strike 2 Turnier an diesem Wochenende zu Ende geht. In diesem Zusammenhang wurde die Gruppenphase kürzlich beendet, was bedeutet, dass das Playoff-Bracket mit sechs Teams festgelegt ist, und es handelt sich um ein K.-o.-Turnier ohne zweite Chancen.

Das Format sieht vor, dass heute, am 17. April, die beiden Viertelfinals stattfinden, bevor morgen die Halbfinals folgen, und schließlich findet am Sonntag das Spiel um Platz drei sowie das Grand Final statt. Vor diesem Hintergrund können Sie unten den vollständigen Spielplan und den Spielplan sehen.

Viertelfinale – 17. April



Mouz gegen Team Spirit um 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality gegen NAVI um 19:15 BST/20:15 CEST



Halbfinale – 18. April



Team Falcons gegen Sieger von Mouz/Spirit um 16:00 BST/17:00 CEST



Furia gegen den Gewinner von Vitality/NAVI um 19:15 BST/20:15 CEST



Spiel um den dritten Platz – 19. April



Verlierer von Halbfinale 1 vs. Verlierer von Halbfinale 2 um 14:30 BST/15:30 CEST



Grand Final – 19. April



Sieger des Halbfinals 1 gegen Sieger des Halbfinals 2 um 18:00 BST/19:00 CEST



Da Team Vitality sein erstes Anzeichen von Sterblichkeit gezeigt hat, indem es das Gruppenfinale gegen Team Falcons verlor, wen halten Sie für den Favoriten auf den Gewinn von IEM Rio 2026?