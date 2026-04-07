IEM Rio 2026: Die Gruppen und Eröffnungsspiele sind festgelegt

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Der Counter-Strike 2 Wettkampfkalender verlangsamt sich zu dieser Jahreszeit einfach nicht, da wöchentlich viele Turniere stattfinden. Zu diesem Zweck bereiten sich während der PGL Bukarest in Rumänien eine Reihe anderer Teams darauf vor, in Brasilien um IEM Rio anzutreten.

Dieses Event beginnt am 13. April und mit einem Angebot von 300.000 Dollar (und potenziell 1 Million Dollar für Team Vitality, falls sie das Event gewinnen und einen weiteren Intel Grand Slam sichern), sind die Gruppen und Eröffnungsspiele nun festgelegt. Diese Informationen finden Sie unten.

Gruppe A:



Team Vitality vs. RED Canids



Gentle Mates vs. G2 Esports



Team Spirit vs. Team Liquid



3DMax gegen Team Falcons



Gruppe B:



Furia vs. Passion UA



B8 gegen Natus Vincere



Aurora Gaming vs. HOTU



Legacy vs. Mouz



Mit diesen Teams und Spielplänen im Hinterkopf, wer wird Ihrer Meinung nach bei IEM Rio die Distanz schaffen?