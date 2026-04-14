IEM Rio 2026: Die ersten Matches enden mit Siegen von Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming und weiteren

HQ

Obwohl es gerade erst begonnen hat, bewegt sich IEM Rio in rasantem Tempo. Bisher haben die Eröffnungsspiele des Turniers begonnen, und mit diesem Gedanken haben acht Teams ihr Turnier mit Siegen begonnen, während weitere acht bereits gegen die Ausscheidung kämpfen.

Mit einer Menge Spiele in den Büchern können Sie unten die Ergebnisse vom 13. April sehen und ebenso die Spielpläne für den 14. April.

Ergebnisse IEM Rio am 13. April:



Team Vitality 2-0 RED Canids



Gentle Mates 1-2 G2 Esports



Team Spirit 2-0 Team Liquid



3DMax 0-2 Team Falcons



Furia 2-0 Passion UA



B8 1-2 Natus Vincere



Aurora Gaming 2-0 HOTU



Vermächtnis 1-2 Mouz



IEM Rio Spielpläne am 14. April:

Gruppe A Obere Bracket Halbfinale:



Team Vitality vs. G2 Esports



Teamgeist gegen Team Falcons



Gruppe A Untere Bracket Viertelfinals:



RED Canids vs. Gentle Mates



Team Liquid vs. 3DMax



Gruppe B Upper Bracket Halbfinale:



Furia gegen Natus Vincere



Aurora Gaming vs. Mouz



Gruppe B Untere Bracket Viertelfinale:



Leidenschaft UA vs. B8



HOTU vs. Legacy



Was erwarten Sie von den heutigen Begegnungen?