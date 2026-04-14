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IEM Rio 2026: Die ersten Matches enden mit Siegen von Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming und weiteren
Bereits kämpfen acht Teams um ihr Turnierleben.
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Obwohl es gerade erst begonnen hat, bewegt sich IEM Rio in rasantem Tempo. Bisher haben die Eröffnungsspiele des Turniers begonnen, und mit diesem Gedanken haben acht Teams ihr Turnier mit Siegen begonnen, während weitere acht bereits gegen die Ausscheidung kämpfen.
Mit einer Menge Spiele in den Büchern können Sie unten die Ergebnisse vom 13. April sehen und ebenso die Spielpläne für den 14. April.
Ergebnisse IEM Rio am 13. April:
- Team Vitality 2-0 RED Canids
- Gentle Mates 1-2 G2 Esports
- Team Spirit 2-0 Team Liquid
- 3DMax 0-2 Team Falcons
- Furia 2-0 Passion UA
- B8 1-2 Natus Vincere
- Aurora Gaming 2-0 HOTU
- Vermächtnis 1-2 Mouz
IEM Rio Spielpläne am 14. April:
Gruppe A Obere Bracket Halbfinale:
- Team Vitality vs. G2 Esports
- Teamgeist gegen Team Falcons
Gruppe A Untere Bracket Viertelfinals:
- RED Canids vs. Gentle Mates
- Team Liquid vs. 3DMax
Gruppe B Upper Bracket Halbfinale:
- Furia gegen Natus Vincere
- Aurora Gaming vs. Mouz
Gruppe B Untere Bracket Viertelfinale:
- Leidenschaft UA vs. B8
- HOTU vs. Legacy
Was erwarten Sie von den heutigen Begegnungen?