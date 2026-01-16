IEM Rio 2026: Die eingeladenen Teams wurden bestätigt

HQ

Es sind noch viele große Counter-Strike 2 Turniere geplant, bevor sich der Fokus auf das Intel Extreme Masters Rio 2026 Event im April verlagert, aber das hat die ESL nicht davon abgehalten, darüber zu sprechen.

Der Turnierorganisator hat nun die eingeladenen Teams für die Veranstaltung bekannt gegeben. Das Hauptevent umfasst insgesamt 16 Organisationen, von denen 13 per Direkteinladung bestätigt werden und drei durch Qualifikationsspiele bestimmt werden.

Betrachten wir zuerst die Qualifikanten, wird der Global Closed Qualifier zwei weitere Teams für das Hauptevent bestimmen, und die Teams, die an diesem Qualifikationswettbewerb teilnehmen sollen, sind folgende:



Parivision



Heroisch



FUT Esports



BC. Game Esports



GamerLegion



BetBoom Team



Sanfte Gefährten



Hotu



Fnatic



Eyeballer



K27



9ine Pulsabet



Das zuletzt qualifizierte Team kommt aus dem Americas Qualifier, wo nur die folgenden vier Organisationen gegeneinander antreten:



Imperial Esports



Fluxo



Bestia



YNG Sharks



Was das Hauptereignis betrifft und wer mit Sicherheit auftreten wird und hofft, die Trophäe zu gewinnen und den Großteil des Preisgeldes von 300.000 Dollar zu gewinnen, wurden diese Teams eingeladen:



Leidenschaft UA



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Teamgeist



Natus Vincere



Mouz



Aurora Gaming



B8



Hinterlassenschaft



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



IEM Rio beginnt am 13. April und läuft bis zum 19. April, alle im Farmasi Arena in Rio de Janeiro.