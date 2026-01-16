IEM Rio 2026: Die eingeladenen Teams wurden bestätigt
Das große Turnier findet im April statt.
Es sind noch viele große Counter-Strike 2 Turniere geplant, bevor sich der Fokus auf das Intel Extreme Masters Rio 2026 Event im April verlagert, aber das hat die ESL nicht davon abgehalten, darüber zu sprechen.
Der Turnierorganisator hat nun die eingeladenen Teams für die Veranstaltung bekannt gegeben. Das Hauptevent umfasst insgesamt 16 Organisationen, von denen 13 per Direkteinladung bestätigt werden und drei durch Qualifikationsspiele bestimmt werden.
Betrachten wir zuerst die Qualifikanten, wird der Global Closed Qualifier zwei weitere Teams für das Hauptevent bestimmen, und die Teams, die an diesem Qualifikationswettbewerb teilnehmen sollen, sind folgende:
- Parivision
- Heroisch
- FUT Esports
- BC. Game Esports
- GamerLegion
- BetBoom Team
- Sanfte Gefährten
- Hotu
- Fnatic
- Eyeballer
- K27
- 9ine Pulsabet
Das zuletzt qualifizierte Team kommt aus dem Americas Qualifier, wo nur die folgenden vier Organisationen gegeneinander antreten:
- Imperial Esports
- Fluxo
- Bestia
- YNG Sharks
Was das Hauptereignis betrifft und wer mit Sicherheit auftreten wird und hofft, die Trophäe zu gewinnen und den Großteil des Preisgeldes von 300.000 Dollar zu gewinnen, wurden diese Teams eingeladen:
- Leidenschaft UA
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Teamgeist
- Natus Vincere
- Mouz
- Aurora Gaming
- B8
- Hinterlassenschaft
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
IEM Rio beginnt am 13. April und läuft bis zum 19. April, alle im Farmasi Arena in Rio de Janeiro.