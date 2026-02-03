IEM Krakau 2026: Team Vitality und Aurora Gaming gewinnen Playoff-Tickets

HQ

Gestern haben wir die ersten qualifizierten Teams bei Ausscheidungen und Playoffs für IEM Krakau 2026 behandelt, und nun können wir dies mit noch weiteren Ausscheidungen und qualifizierten Organisationen erweitern.

Zum einen haben sowohl Team Vitality als auch Aurora Gaming ihre Playoff-Tickets durch das Erreichen des Group B Upper Bracket Final gesichert. Der Gewinner dieser Begegnung erhält ein Freilos in der ersten Runde der Playoffs, aber beide Teams schließen sich G2 Esports und Team Spirit als bestätigte Organisationen im Playoff-Teil des Events mit sechs Teams an.

Betrachtet man die Eliminierungen, werden sowohl NRG als auch BC.Game Esports' Rennen ausgetragen. Ersteres schied durch FaZe Clan aus, während letzteres zu Team Falcons fiel, sodass nur noch vier Teams um den letzten Playoff-Platz der Gruppe B im Rennen sind. Darum wird es zwischen Mouz, FaZe Clan, 3DMax und Team Falcons gekämpft, wobei die ersten beiden sich zunächst gegenüberstehen und die beiden letzteren dasselbe tun, um einen Platz im Lower Bracket Final, bei dem der Sieger weiterkommt.

In der anderen Gruppe bleiben nur noch Furia und Astralis und treffen bald im Lower Bracket Final aufeinander, da das Paar sowohl Natus Vincere als auch FUT Esports besiegt hat, um sich einen Platz in diesem Überlebensmatch zu sichern.

Wer glaubst du, wird in die Playoffs einziehen?