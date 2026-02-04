IEM Krakau 2026: Playoff-Bracket wird festgelegt, da nur noch sechs Teams im Rennen sind

HQ

Die Gruppenphase für IEM Krakau 2026 ist beendet. Das polnische Turnier Counter-Strike 2 befindet sich in der Endrunde, da sich nun alle Augen auf die Playoffs richten, in denen nur noch sechs Teams im Titelkampf sind.

Aufbauend auf dem gestrigen Bericht könnte es interessant sein zu wissen, dass FaZe Clan und 3DMax die finalen Gruppenausscheidungen waren, wobei Team Spirit und Team Vitality die jeweiligen Gruppensieger waren und die ersten Playoff-Freispiele erhielten.

Zu diesem Zweck beginnt das Playoff-Bracket mit einer Viertelfinalrunde, in der Aurora Gaming gegen Furia und G2 Esports gegen Mouz antreten. Der Gewinner des ersten Matches tritt gegen Team Spirit an, während der Gewinner des zweiten gegen Team Vitality antritt.

Es gibt keine zweiten Chancen mehr, was bedeutet, dass jeder einzelne Verlierer endgültig eliminiert wird, während die Gewinner weiterkommen. Alle sechs Finalspiele (einschließlich eines dritten Platzes) finden zwischen dem 6. und 8. Februar statt.

Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?