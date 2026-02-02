IEM Krakau 2026: Parivision und The MongolZ bereits eliminiert

HQ

Heutzutage kann man Counter-Strike 2 Esports wirklich nicht mehr skripten. Obwohl das Team beim jüngsten BLAST Bounty Winter 2026 Turnier, bei dem Parivision die Trophäe gewann, zum Sieg gekürt wurde, ist das Team nun bereits aus der laufenden IEM Krakow Gruppenphase ausgeschieden.

Die ersten Eliminierungen fanden gestern statt, als Parivision auf Astralis fiel und The MongolZ ebenfalls von Furia ausgeschieden wurden. Das bedeutet, dass die Turniere beider Teams vorzeitig beendet wurden, was für den jüngsten Sieger besonders schwer zu verkraften ist.

Was andere Bestätigungen betrifft, so ist ein Großteil der Gruppenphase noch in vollem Gange, was bedeutet, dass wir bis mindestens heute Abend keine weiteren Ausscheidungen wissen werden. Was wir wissen, ist, dass durch das Erreichen der Finale der Gruppe A Upper Bracket sowohl G2 Esports als auch Team Spirit ihr Ticket für den kommenden Playoff-Teil gesichert haben, wobei der Sieger dieses bevorstehenden Spiels auch in der kommenden Runde ein Freilos in der ersten Runde erhält.