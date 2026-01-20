IEM Krakau 2026: Die erste Runde der Play-In-Begegnungen wurde bestätigt

HQ

Diese Woche dreht sich immer noch ganz um das BLAST Bounty Winter 2026 Turnier in der Welt des kompetitiven Counter-Strike 2, denn dieses Event wird am kommenden Wochenende enden. Doch danach wird das Spiel nicht mehr gestoppt werden, denn die Teams werden sofort nach Polen reisen, um in IEM Krakow 2026 anzutreten.

Da das Turnier am 28. Januar beginnt, kennen wir nun die bestätigte erste Runde der Matches für den Play-In -Teil des Events. Die Prämisse des Play-In ist einfach: Es wird 16 Teams auf acht Überlebende reduzieren, von denen jeder ins Hauptevent einzieht und im Group Stage gegen die acht eingeladenen aktuellen Titanen antritt. Wer die acht eingeladenen Group Stage Teams sind, sehen Sie diese unten, einschließlich der Einteilung in die beiden Gruppen.

Gruppe A:



Furia



Die MongolZ



Natus Vincere



Teamgeist



Gruppe B:



Team Vitality



FaZe-Clan



Mouz



Team Falcons



Rückblickend auf den Play-In -Teil des Events verwendet dieser ein Doppel-K.-o.-Format, was bedeutet, dass zwei Niederlagen und ein Team erledigt ist. Daher wurde die erste Runde der Matches in der Upper Bracket wie folgt gesetzt.



Aurora Gaming vs. GamerLegion



Heroisch vs. Parivision



Team Liquid gegen Ninjas im Pyjama



Passion UA vs. G2 Esports



Legacy vs. BC. Game Esports



FUT Esports vs. 3DMax



Astralis vs. PaiN Gaming



NRG vs. B8



Wen hältst du für den Favoriten auf den Sieg IEM Krakow 2026 ?