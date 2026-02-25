IEM Köln 2026 wird keine Best-of-One-Matches bieten

HQ

Da Intel Extreme Masters Majors meist eine breite Palette von Counter-Strike 2 Teams aus aller Welt zusammenbringen, haben diese Turniere traditionell Best-of-One-Matches bis zur Playoff-Phase verwendet, in der nur etwa ein Viertel der verfügbaren Teams übrig bleibt. Das wird bei der IEM Köln 2026 nicht der Fall sein.

Das jährliche deutsche Turnier, das in der Cathedral of Counter-Strike stattfindet, wird Best-of-Three-Matches aus der dritten Phase des Events einführen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden noch 16 Teams anwesend und lebendig sein, die Hälfte der insgesamt qualifizierten Organisationen, was bedeutet, dass diese Änderung deutlich mehr Spiele zum Spielplan hinzufügen und eine der geschäftigsten Wochen im CS2-Kalender machen könnte.

So wie es ist, findet Phase 3 vom 11. bis 15. Juni statt, gefolgt von den Playoffs vom 18. bis 21. Juni. Die ersten beiden Phasen finden zwischen dem 2. und 9. Juni statt und reduzieren das Feld von 32 Teams auf nur 16 Teams, wobei diese beiden Phasen weiterhin Best-of-One-Spiele sind.

Glaubst du, dass diese Änderung zum Vorteil von IEM Köln und dem Wettkampf Counter-Strike 2 ist?