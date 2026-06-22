IEM Köln 2026: Team Falcons besiegt Furia überzeugend und holt sich die Trophäe

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Obwohl Team Falcons schon immer unter den besten Counter-Strike 2 Turnieren weltweit stand, hat sich das Team in den letzten Jahren viel mehr als Brautjungfer denn als Braut etabliert. Sein letzter Major-Sieg war im April 2025 bei der PGL Bukarest, und zwischen diesem Turnier und heute gab es fünf Major-Zweitplatzierungen und zudem einen dritten Platz. Diesen Trend wurde auf der IEM Köln 2026 endlich überwunden.

Das große deutsche CS2-Turnier endete am Wochenende und sah Team Falcons im Grand Final gegen Furia. Das Spiel war für das saudische Team tatsächlich eine recht überzeugende Angelegenheit, da sie Furia mit 3:0 besiegten und alle drei Spiele mit 13:8 gewannen.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Team Falcons mit 500.000 Dollar Preisgeld und der IEM Cologne Trophäe für diese Saison nach Hause reisen wird, aber es macht das Team auch zu einem Team, auf das man in den kommenden Monaten im Auge behalten sollte.

Außerdem bringt dieses Ergebnis Team Falcons genau an die Schwelle dazu, das höchstbewertete Team der Welt zu sein, da Team Falcons in der VRS-Rangliste jetzt bei 1.990 liegt, was 10 Punkte hinter dem aktuell bestbewerteten Team Team Spirit (2.000) liegt.