IEM Köln 2026: GamerLegion, M80 und MiBR qualifizieren sich als Nächstes für Stage 2

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Der letzte Tag der ersten Spielrunde im IEM Köln findet heute statt, da die verbleibenden sechs Teams, die noch um einen der drei Plätze in der zweiten Runde kämpfen, in wenigen Stunden alle wissen, wo sie stehen.

Insgesamt werden drei Spiele ausgetragen, bei denen drei Sieger/qualifizierte Teams und drei Verlierer/ausgeschiedene Teams bestimmt werden. Was die bevorstehenden Spiele betrifft, sind die Spielpläne für diese drei Must-Win-Spiele unten zu sehen.



Team Liquid vs. FlyQuest



NRG vs. BIG



Tyloo vs. Lynn Vision Gaming



Was die gestrigen Ergebnisse betrifft, qualifizierten sich drei Teams und drei Teams schieden aus, wobei GamerLegion, M80 und MiBR alle weiterkamen und sich B8 und BetBoom Team in der nächsten Spielrunde anschlossen. Andererseits wurden Thunderdownunder, Sharks Esports und Heroic alle endgültig ausgeschieden und schlossen sich Gaimin Gladiators und Sinners Esports als erste Trupps zurück zum Flughafen für Heimflüge an.

Vor diesem Hintergrund: Was erwarten Sie von der heutigen Aktion?