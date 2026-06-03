IEM Köln 2026: GamerLegion, M80, B8 und BetBoom Team stehen kurz vor der Qualifikation für Stage 2

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Obwohl die erste Spielrunde des Intel Extreme Masters Cologne 2026 Turniers erst in ein paar Tagen endet, erwarten wir, dass heute Nachmittag einige Teams aus der Phase weiterkommen und sich damit ihr Ticket für Stage 2 sichern, während einige Teams endgültig aus dem Counter-Strike 2 Turnier ausscheiden.

Die Schweizer Phase hat begonnen, und da Teams drei Siege zum Weiterkommen und drei Niederlagen brauchen, um ausgeschieden zu werden, werden die heutigen Spiele Antworten auf die Zukunft von insgesamt vier Teams liefern, denn der Tag endet mit zwei 3:0-Teams und zwei 0-3-Teams.

Derzeit stehen GamerLegion, M80, B8 und BetBoom Team alle 2-0 und treten gegeneinander um ein Ticket für die zweite Stufe an. GamerLegion wird gegen BetBoom Team kämpfen, während M80 und B8 gegeneinander antreten. Die Sieger kommen weiter, und die Verlierer kehren zurück, um in den nächsten Tagen der Schweizer Etappenaktion auf den dritten Sieg zu jagen.

Ebenso sind Sinners Esports, Heroic, Gaimin Gladiators und Tyloo alle 0-2 und spielen sich gegenseitig. Tyloo wird mit Sinners Esports gematcht, und Gaimin Gladiators und Heroic treten gegeneinander an, wobei die Gewinner leben, um an einem anderen Tag zu kämpfen, während die Verlierer endgültig aus dem Turnier ausscheiden.

Was die anderen Duelle betrifft, so treten die 1-1-Teams gegeneinander an, mit Team Liquid gegen MiBR, Thunderdownunder gegen BIG, NRG gegen FlyQuest und Sharks Esports gegen Lynn Vision Gaming. Keines dieser Teams kann weiterkommen oder ausscheiden.

Etappe 1 läuft bis zum 5. Juni, während Etappe 2 ab dem 6. Juni fortgesetzt wird.