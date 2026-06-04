IEM Köln 2026: B8 und BetBoom Team bestätigt für Phase 2

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Wie gestern erwähnt, würden später am Nachmittag einige Teams in die zweite Spielrunde bei IEM Köln einziehen, während einige wenige ebenfalls endgültig aus dem Turnier ausschieden. Das Schweizer Bracket für Phase 1 des Turniers ist bereits in vollem Gange und es sind nur noch zwei Spieltage (4.–5. Juni), in denen wir eine eindeutige Bestätigung für insgesamt acht Ausscheidungen und acht Mannschaften erhalten, die in die nächste Phase einziehen.

Laut gestrigen Ergebnissen besiegten B8 M80 und BetBoom Team besiegten GamerLegion, was bedeutet, dass sowohl B8 als auch BetBoom Team offiziell Tickets für Phase 2 sicherten, die am Samstag beginnt.

Betrachtet man die andere Seite der Gruppe, wurde Gaimin Gladiators von Heroic besiegt und Sinners Esports gegen Tyloo verloren, was bedeutet, dass sowohl Gaimin als auch Sinners endgültig ausgeschieden sind und als erste zwei Eliminierungen nach Hause gehen.

Was heute (4. Juni) betrifft, so werden drei Teams für Stage 2 bestätigt, während weitere drei Teams ausgeschieden werden. Die Spielpläne sehen Sie unten, wobei die verbleibenden sechs Teams dem heutigen Spiel folgen, um morgen zu spielen, wo alles auf dem Spiel steht.

IEM Köln 2026 Phase 1 Qualifikationsspiele am 4. Juni:



GamerLegion vs. BIG



M80 vs. NRG



Lynn Vision Gaming vs. MiBR



IEM Köln 2026 Phase 1 K.-Schlag-Matches am 4. Juni: