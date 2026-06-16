IEM Cologne 2026: Die Playoff-Runde mit acht Mannschaften steht fest; die Spiele beginnen im Laufe dieser Woche

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Wir befinden uns nun in den Schlussphasen des deutschen Intel Extreme Masters Cologne 2026 Turniers, da die Phase 3 zu Ende geht und alle Augen auf das Playoff-Turnier gerichtet sind.

Die Aktion beginnt später in dieser Woche, wenn die ersten beiden der insgesamt sieben verbleibenden Spiele ausgetragen werden, wobei jedes Spiel von nun an ein hartes K.-o.-Spiel ist, bei dem die Teams entweder endgültig ausscheiden oder in die nächste Runde einziehen.

Daher könntet ihr neugierig auf die Spielpläne, bestätigten Mannschaften, Zeiten und Termine der verbleibenden Spiele sein. Falls ja, findet ihr diese Informationen unten.

IEM Cologne 2026 Viertelfinale



Aurora Gaming gegen BetBoom Team um 14:45 BST/15:45 MESZ am 18. Juni



9z-Team gegen Furia am 18. Juni um 18:00 BST/19:00 MESZ



Team Spirit gegen G2 Esports um 14:45 BST/15:45 MESZ am 19. Juni



Team Falcons gegen Team Vitality um 18:00 BST/19:00 MESZ am 19. Juni



IEM Cologne 2026 Halbfinale



Gewinner von Spirit/G2 gegen Sieger von Falcons/Vitality am 20. Juni (Zeit wird noch festgelegt)



Gewinner von Aurora/BetBoom gegen Sieger von 9z/Furia am 20. Juni (Zeit wird noch bekannt gegeben)



IEM Cologne 2026 Finale