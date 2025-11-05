IEM Chengdu 2025: Vier Teams sichern sich Playoff-Plätze, zwei weitere Plätze stehen auf dem Spiel

HQ

Es wird langsam heiß auf das Intel Extreme Masters Chengdu 2025 Turnier, denn die Gruppenphase befindet sich nun in den letzten Momenten. Zum Zeitpunkt des Schreibens bestreiten viele der Teams ihre letzten Spiele für die Gruppenphase, andere stehen kurz bevor, und da dies der Fall ist, kennen wir bereits viele der Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben.

Da sie sowohl in Gruppe A als auch in Gruppe B im Finale des Upper Brackets standen, haben sich Astralis, Team Falcons, Furia und Mouz ihre Playoff-Plätze gesichert. Die ersten beiden und die beiden letztgenannten Teams spielen heute gegeneinander, um sich zum Gruppensieger zu krönen und sich ein Freilos in der ersten Playoff-Runde zu sichern. Der Verlierer wartet in der ersten Runde der Playoffs, wo er dann gegen die Sieger der Lower Bracket Finals aus den beiden Gruppen gesetzt wird.

Wir wissen noch nicht, wer diese Teams sein werden, da die Action noch beginnt, aber die qualifizierten Teams werden entweder Team Spirit oder The MongolZ und entweder Team Vitality oder G2 Esports sein.