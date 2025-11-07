IEM Chengdu 2025: Mouz trifft im Halbfinale auf Team Vitality

HQ

Die IEM Chengdu 2025 befindet sich in der Endphase. Die Playoffs sind in vollem Gange und zum Zeitpunkt des Schreibens ist das erste von zwei Viertelfinalen gerade zu Ende gegangen, wobei Team Vitality Astralis mit 2:1 besiegt wurde. Dies ist aus zwei Gründen ein wichtiges Match-up; Das erste ist, dass jedes Spiel ein K.o.-Spiel in den Playoffs ist, und das zweite, weil es bedeutet, dass wir wissen, wie eines der beiden Halbfinals arrangiert wurde.

Es steht nun fest, dass Mouz mit Team Vitality um einen Platz im großen Finale kämpfen wird. Der Verlierer geht jedoch nicht nach Hause, da er dann im Spiel um den dritten Platz gegen den Verlierer des anderen Halbfinales antritt, wo bereits Team Falcons wartet und der zweite Platz an den Sieger von Furia gegen The MongolZ geht.

Heute steht das zweite Viertelfinale an, was bedeutet, dass vor dem Wochenende nur noch vier Teams bei der IEM Chengdu im Rennen sein werden.