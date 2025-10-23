IEM Chengdu 2025: Die beiden Gruppen mit acht Mannschaften stehen fest

HQ

Es gibt nur noch eine Handvoll Großveranstaltungen im Wettkampfkalender 2025 Counter-Strike 2, eines davon ist IEM Chengdu 2025. Dieses Turnier beginnt am 3. November und läuft bis zum 9. November, wobei 16 Teams um ein Stück eines $300.000-Kuchens kämpfen.

Nachdem dies fast erreicht ist, hat die ESL bestätigt, wie die Gruppen für IEM Chengdu arrangiert wurden, und sogar die Eröffnungsspiele angekündigt. All diese Informationen findet ihr unten.

Gruppe A:



Tyloo vs. Team Falcons



The MongolZ vs. Heroic



Astralis vs. Natus Vincere



PaiN Gaming vs. Team Spirit



Gruppe B:



Furia vs. Lynn Vision



Mouz vs. FaZe Clan



Team Vitality vs. Virtus.pro



G2 Esports vs. 3DMax



In der Gruppenphase des Events wird ein Double-Elimination-Format ausgetragen, bei dem am Ende nur sechs Teams übrig bleiben. Dadurch wird eine Playoff-Gruppe gesetzt, in der die beiden besten Mannschaften in der ersten Runde ein Freilos erhalten, in einer Gruppe, die ansonsten im Einzelausscheidungsspiel ausscheidet.