IEM Atlanta 2026: Team Vitality und GamerLegion sichern sich die letzten Playoff-Plätze

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Es mag seltsam erscheinen, dass wir uns während unserer Berichterstattung über IEM Atlanta 2026 so sehr auf Team Vitality konzentrieren, aber wenn man von einem Team spricht, das gerade einen Intel Grand Slam in Folge gewonnen hat und 2026 im Grunde kein Turnier verloren hat, richten sich die Augen ganz natürlich darauf, was die Organisation gerade macht.

Zu diesem Zweck haben wir gestern über die Nachricht berichtet, dass Team Vitality bei seinen Plänen bei IEM Atlanta tatsächlich ins Straucheln geraten ist, indem es in die untere Klasse seiner jeweiligen Gruppe gefallen ist und vom Ausscheiden bedroht war. Das hat die Pläne des Teams eigentlich nicht beeinflusst...

Die Playoff-Plätze sind besetzt und das Bracket festgelegt, wobei die Freilose der ersten Runde gesichert sind und Team Vitality nach dem Ausscheiden von FaZe Clan und B8 im unteren Bracket aus dem Turnier gehört.

Zu diesem Zweck sehen Sie unten das offizielle Playoff-Bracket für IEM Atlanta, wobei das Spiel nun ein K.-o.-Format ist, was bedeutet, dass die Teams nicht verlieren dürfen, wenn sie das Finale erreichen wollen.

IEM Atlanta Playoffs Viertelfinale (15. Mai):



Natus Vincere gegen Team Vitality um 21:30 BST/22:30 CEST



PaiN Gaming vs. Gamer Legion um 18:15 BST/19:15 CEST



IEM Atlanta Playoffs Halbfinale (16. Mai):



BetBoom Team gegen den Gewinner von NAVI/Vitality um 18:15 BST/19:15 CEST



Legacy vs. Gewinner von PaiN/GL um 21:30 BST/22:30 MESZ



IEM Atlanta Playoffs Drittplatzspiel (17. Mai):



Verlierer des Halbfinales #1 gegen Verlierer des Halbfinales #2 um 15:45 BST/16:45 CEST



IEM Atlanta Playoffs Grand Final (17. Mai):