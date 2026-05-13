IEM Atlanta 2026: Team Vitality rutscht ab und steht kurz vor dem Ausscheiden

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Gibt es eine Chance, dass IEM Atlanta eine Organisation sieht, die nicht Team Vitality die Trophäe hebt? Nachdem sie in diesem Jahr fast jedes andere Turnier gewonnen hatte, hat die französische Organisation auf dem Weg zu einer IEM Atlanta-Trophäe ein Rückgrat erlebt, da sie kürzlich im Halbfinale der Gruppe A im Oberen Bracket von BetBoom Team besiegt wurde, was bedeutet, dass sie nun ins Untere Bracket rutscht, wo sie die nächsten beiden Spiele gewinnen muss, um ein Playoff-Ticket zu erhalten. weitere Niederlagen führten dazu, dass das dominante Team endgültig aus dem Turnier ausschied.

Doch das war nicht alles, was gestern bei den Ereignissen des IEM Atlanta geschah, denn vier Teams schieden offiziell aus und vier Teams sicherten sich Playoff-Plätze.

Für den Gewinn ihrer jeweiligen Upper Bracket Semifinals kommen BetBoom Team, PaiN Gaming, Natus Vincere und Legacy alle in die Playoffs, allerdings mit den begrenzten Freilosplätzen der ersten Runde, die noch nicht aus diesen vier Teams bestimmt sind.

Was die ausgeschiedenen Teams betrifft, so gehen BC.Game Esports, NRG, Passion UA und M80 früh nach Hause – nachdem sie bereits ihr zweites Spiel bei IEM Atlanta verloren haben.

Vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig, wie die heutigen Spielpläne am 13. Mai aussehen. Falls ja, können Sie all diese Informationen unten sehen, wobei man bedenkt, dass die Gewinner des Upper Bracket Finals die Freilosplätze der ersten Runde in den Playoffs sichern, wobei der Verlierer dennoch weiterkommt und jeder Verlierer im Lower Bracket endgültig ausscheidet.

Gruppe A Upper Bracket Finale:



BetBoom Team gegen PaiN Gaming um 21:30 BST/22:30 CEST



Gruppe A Unteres Bracket Halbfinale:



FUT Esports vs. B8 um 16:30 BST/17:30 CEST



Team Vitality gegen FaZe Clan um 16:30 BST/17:30 MESZ



Gruppe B Oberes Bracket-Finale:



Natus Vincere gegen Legacy um 00:00 BST/1:00 MESZ (14. Mai)



Gruppe B Unteres Bracket Halbfinale: