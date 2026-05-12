IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis und weitere beginnen ihre Kampagnen mit Sieg

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Der erste Tag des neuesten großen Counter-Strike 2 Turniers ist offiziell beendet, da IEM Atlanta abgeschlossen hat und viele der größten Teams im Einsatz waren. Insgesamt haben gestern alle 16 anwesenden Teams gespielt, wobei acht Siege erzielten und weiter durch die oberen Brackets ihrer jeweiligen Gruppen aufstiegen, während acht in die unteren Brackets abgerutscht sind.

In diesem Zusammenhang fragen Sie sich vielleicht, wie die Ergebnisse des vergangenen Tages sind, und falls ja, haben wir diese Informationen unten für Sie.

Gruppe A:



Team Vitality 2-0 BC. Game Esports



B2 1-2 BetBoom Team



PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan



NRG 0-2 FUT Esports



Gruppe B:



Natus Vincere 2-0 Passion UA



Sinners Esports 1-2 GamerLegion



Legacy 2-0 M80



Team Liquid 0-2 Astralis



Vor diesem Hintergrund werden die heutigen Spielpläne acht Spiele ausgetragen, alle Spielpläne sind unten zu finden. Auch hier ist es erwähnenswert, dass die Verlierer der Lower Bracket-Matches bereits endgültig aus dem Event ausscheiden.

Gruppe A Obere Bracket Halbfinale:



Team Vitality vs. BetBoom Team um 19:00 BST/20:00 MESZ



PaiN Gaming vs. FUT Esports um 19:00 BST/20:00 MESZ



Gruppe A Untere Bracket Viertelfinals:



BC. Spiel Esports gegen B8 um 16:30 BST/17:30 CEST



FaZe Clan vs. NRG um 16:30 BST/17:30 MESZ



Gruppe B Upper Bracket Halbfinale:



Natus Vincere gegen GamerLegion um 21:30 BST/22:30 MESZ



Legacy gegen Astralis um 00:00 BST/1:00 MESZ (13. Mai)



Gruppe B Untere Bracket Viertelfinale: