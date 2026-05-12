IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis und weitere beginnen ihre Kampagnen mit Sieg
Das neueste Counter-Strike 2 Turnier hat offiziell begonnen.
Der erste Tag des neuesten großen Counter-Strike 2 Turniers ist offiziell beendet, da IEM Atlanta abgeschlossen hat und viele der größten Teams im Einsatz waren. Insgesamt haben gestern alle 16 anwesenden Teams gespielt, wobei acht Siege erzielten und weiter durch die oberen Brackets ihrer jeweiligen Gruppen aufstiegen, während acht in die unteren Brackets abgerutscht sind.
In diesem Zusammenhang fragen Sie sich vielleicht, wie die Ergebnisse des vergangenen Tages sind, und falls ja, haben wir diese Informationen unten für Sie.
Gruppe A:
- Team Vitality 2-0 BC. Game Esports
- B2 1-2 BetBoom Team
- PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan
- NRG 0-2 FUT Esports
Gruppe B:
- Natus Vincere 2-0 Passion UA
- Sinners Esports 1-2 GamerLegion
- Legacy 2-0 M80
- Team Liquid 0-2 Astralis
Vor diesem Hintergrund werden die heutigen Spielpläne acht Spiele ausgetragen, alle Spielpläne sind unten zu finden. Auch hier ist es erwähnenswert, dass die Verlierer der Lower Bracket-Matches bereits endgültig aus dem Event ausscheiden.
Gruppe A Obere Bracket Halbfinale:
- Team Vitality vs. BetBoom Team um 19:00 BST/20:00 MESZ
- PaiN Gaming vs. FUT Esports um 19:00 BST/20:00 MESZ
Gruppe A Untere Bracket Viertelfinals:
- BC. Spiel Esports gegen B8 um 16:30 BST/17:30 CEST
- FaZe Clan vs. NRG um 16:30 BST/17:30 MESZ
Gruppe B Upper Bracket Halbfinale:
- Natus Vincere gegen GamerLegion um 21:30 BST/22:30 MESZ
- Legacy gegen Astralis um 00:00 BST/1:00 MESZ (13. Mai)
Gruppe B Untere Bracket Viertelfinale:
- Passion UA vs. Sinners Esports um 21:30 BST/22:30 CEST
- M80 gegen Team Liquid um 00:00 BST/1:00 MESZ (13. Mai)