IEM Atlanta 2026: Das Gruppenphasen-Bracket ist nun festgelegt

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Nächste Woche beginnt das nächste große Counter-Strike 2 Turnier, bei dem 16 der besten Teams aus aller Welt nach Atlanta in den USA reisen, um am Intel Extreme Masters Atlanta Turnier teilzunehmen. Da der erste Spieltag für den 11. Mai geplant ist und das Turnier etwa eine Woche läuft und am 17. Mai endet, ist das offizielle Gruppenspiel nun festgelegt.

Nach einem Doppel-K.-o.-Format besteht das Ziel der Gruppenphase darin, die 16 qualifizierten Teams auf nur sechs Playoff-Teams zu reduzieren, was bedeutet, dass 10 Teams diese Phase nicht überstehen. Die Playoff-Teams werden durch diejenigen bestimmt, die das obere Bracket-Finale ihrer jeweiligen Gruppe erreichen (wobei die jeweiligen Gruppensieger in der ersten Playoff-Runde Freilos erhalten) sowie durch das einzelne Team pro Gruppe, das das K.o.-Bracket überlebt.

Zu diesem Zweck sind unten die Gruppen und die ersten Begegnungen der Gruppenphase zu sehen.

Gruppe A Upper Bracket Viertelfinale:



Team Vitality gegen BC. Game Esports



B8 vs. BetBoom Team



PaiN Gaming vs. FaZe Clan



NRG vs. FUT Esports



Gruppe B Upper Bracket Viertelfinale:



Natus Vincere vs. Passion UA



Sinners Esports vs. GamerLegion



Legacy vs. M80



Team Liquid gegen Astralis



Mit all diesen Matchups im Hinterkopf, was erwarten Sie von IEM Atlanta? Wird es irgendein Team schaffen, Team Vitality in diesem Event zu stoppen?