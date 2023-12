ID@Xbox Winter Demo Fest ist zurück und bietet 33 Spiele zum Ausprobieren

HQ

Das ID@Xbox Winter Demo Fest ist zurück, und genau wie im letzten Jahr bedeutet dies, dass es bis zum 31. Dezember eine Fülle von Indie-Spielen zum Ausprobieren gibt. Es gibt derzeit satte 33 Spiele zum Ausprobieren, und viele von ihnen sind sogar noch weit entfernt, daher schlägt Xbox Wire vor, dass Sie den Entwicklern ein Feedback geben sollten, wenn Sie helfen möchten, einen bestimmten Titel zu verbessern:

"Wir empfehlen Ihnen, sie während der Weihnachtszeit, die heute beginnt, und in den kommenden Wochen, sobald Demos verfügbar sind, mit Freunden und Familien auszuprobieren. Diese Demos sind ein früher Blick auf das Gameplay und repräsentieren möglicherweise nicht das vollständige Spiel bei ihrer Veröffentlichung, einschließlich der Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern, da die Entwickler ihren Titel vor der Veröffentlichung weiter aktualisieren und verfeinern. Vergiss also nicht, dass du den Entwicklern frühzeitig Feedback geben kannst!"

Hier ist die vollständige Liste der Demos, die Sie ausprobieren können:

• 502's Arcade (502 Studios)

• Backbeat (Ichigoichie)

• Captain Bones (Welt von Poly)

• Champion-Verschiebung (SRG Studios)

• Chessarama (Minimol-Spiele)

• Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

• Dinosaurier-Fossilienjäger (Pyramid Games S.A.)

• Donut Dodo (pixel.games)

• Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

• Versteckt durch die Zeit 2 (Rogueside)

• Heulen (Mi'pu'mi-Spiele)

• Kiborg (Sobaka Studio)

• King Arthur: Knight's Tale (NeocoreGames)

• Königreiche und Burgen (BlitWorks Games)

• Längst vergangene Tage (Schmiede der Gelassenheit)

• Neuer Star GP (Neue Star Games)

• Oppidum (EP-Spiele)

• Paketkorps (Geheimer Modus)

• Flipper-FX (Zen Studios)

• Flipper M (Zen Studios)

• PlateUp! (Es passiert)

• Puzzledorf (Stuart's Pixel Games)

• Roguematch: Die extraplanare Invasion (Starstruck Games)

• Schultern von Riesen (Bewegliche Figuren interaktiv)

• Sker Ritual (Wales Interactive)

• Slave Zero X (Poppy Works)

• Slopecrasher (Bytepapagei)

• Space Boat (Recombobulator-Spiele)

• SquadBlast (Ultrapferd)

• String-Theorie (BeautifulBee)

• Der verdammte Heilige Gott (Vollkommen paranormal)

• Das Land unter uns (FairPlay Studios)

• Vagrus - Die zerrissenen Reiche (Lost Pilgrims Studio)

Viele interessante Spiele, aber siehst du etwas Bestimmtes, das du ausprobieren wirst? Fühlen Sie sich frei, anderen Gamereactor-Lesern zu helfen, indem Sie Ihre besten Vorschläge teilen, wo Sie anfangen können.