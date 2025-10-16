ID@Xbox Showcase kehrt am 28. Oktober zurück und stellt neue Indie-Titel in den Mittelpunkt

HQ

Es kann zwar Spaß machen, sich in ein enorm teures AAA-Spiel mit jahrelangen, endlosen DLC-Abonnements zu versenken, aber es ist immer noch etwas Besonderes, ein geniales Indie-Spiel in die Hände zu bekommen, das Grenzen überschreitet und etwas bietet, das wir noch nie zuvor gesehen haben.

Wenn du Indies genauso magst wie wir, haben wir einige aufregende Neuigkeiten für dich. Microsoft hat eine neue Runde von ID@Xbox Showcase angekündigt, die am 28. Oktober um 19:00 Uhr (MESZ) stattfinden wird. Hier können wir uns auf 50 Minuten Spaß mit Trailern, Gameplay und mehr von "Publishern und Entwicklern wie Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games und vielen mehr" freuen.

Sie können den Stream auf den üblichen Plattformen wie Facebook, TikTok, Twitch und YouTube verfolgen. Wir werden wahrscheinlich Grund haben, darauf zurückzukommen, wenn mehr Details enthüllt werden, aber hoffentlich haben wir ein Gaming-Fest für Kenner, auf das wir uns freuen können.