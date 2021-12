ID@Xbox: Microsoft stellt Konsolenbesitzern bis Weihnachten 35 spielbare Demos zur Verfügung

HQ

In den kommenden Wochen stehen insgesamt 35 Demos zu kommenden Indie-Spielen auf Xbox One und Xbox Series zur Verfügung. Diese frühen Testversionen sind vom 7. bis zum 21. Dezember im Xbox-Store erhältlich, allerdings werden wir erst morgen erfahren, welche Entwickler sich an der Aktion beteiligen. In einem Artikel weist Microsoft die Fans vorsorglich darauf hin, dass diese frühen Eindrücke keine repräsentativen Darstellungen des jeweiligen Endprodukts sind. Mit eurem wertvollen Feedback könnt ihr die weitere Entwicklung unterstützen.