ID@Xbox hat seit seiner Gründung mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Indie-Entwickler gezahlt

HQ

Microsofts Indie-Game-Initiative, ID@Xbox, ist seit ihrer Gründung nichts weniger als erstaunlich. Das Programm hat seit seiner Gründung im Jahr 2013 dazu beigetragen, unzählige erstaunliche Spiele zum Leben zu erwecken, darunter kleinere Titel wie Another Crab's Treasure oder größere Namen wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Im Laufe seines Bestehens hat ID@Xbox viel Geld für die Förderung von Indies ausgegeben, und jetzt haben wir eine atemberaubende Zahl, die wir bestaunen können.

In einem kürzlich erschienenen Xbox Wire-Beitrag wurde uns mitgeteilt, dass ID@Xbox seit 2013 über 5 Milliarden US-Dollar an Indie-Entwickler gezahlt hat. Dies hat dazu geführt, dass über 1.000 Spiele von der Xbox Play Anywhere -Technologie unterstützt werden, die es Benutzern ermöglicht, ein Spiel auf Xbox oder PC aufzunehmen und auf beiden Plattformen zu spielen, vorausgesetzt, Sie bleiben bei den Konsolen Windows Store und Xbox, wobei auch Cross-Save, Cross-Progression und Achievements übertragen werden.

In dem Blogbeitrag erklärt ID@Xbox Director Guy Richards: "Unsere Mission mit ID@Xbox war es schon immer, Teams zu befähigen, mit der Xbox mehr zu erreichen. Im Laufe der Jahre hat sich unser Programm weiterentwickelt, um den Spielern ID@Xbox Spiele auf mehr Bildschirmen und auf neue Weise durch Game Pass und Stream Your Own Game zur Verfügung zu stellen. Wir konzentrieren uns darauf, unabhängigen Teams dabei zu helfen, Xbox Play Anywhere zu ermöglichen, um mehr Spieler zu erreichen – für nahtloses Spielen auf Konsole, PC und Cloud. Egal, wo die Leute spielen, wir arbeiten mit Entwicklern zusammen, um das Beste aus den einzigartigen Funktionen des jeweiligen Geräts oder Bildschirms herauszuholen."

Wie ID@Xbox für die unmittelbare Zukunft geplant hat, wird das Programm Fans auf der ganzen Welt Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, FBC: Firebreak und Descenders Next bringen.