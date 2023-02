Idris Elbas Detektiv ist im Luther: The Fallen Sun-Trailer wieder im Einsatz

Die TV-Serie Luther wurde vor kurzem abgeschlossen, aber das hielt die Macher nicht davon ab, sich Wege auszudenken, um die Krimiserie fortzusetzen. Zu diesem Zweck wurde vor einiger Zeit angekündigt, dass Netflix grünes Licht für einen Film gegeben hat, der nach den Ereignissen der Serie aufgenommen wurde, und jetzt ist es fast an der Zeit, dass dieser Film tatsächlich auf dem Streamer debütiert.

Der als Luther: The Fallen Sun bekannte Film wird Idris Elbas Titelfigur aus dem Gefängnis fliehen sehen und sich dann wieder auf die Jagd nach einem schrecklichen Serienmörder begeben, der auf den Straßen Londons Chaos angerichtet hat.

Auch mit Andy Serkis und Cynthia Erivo in den Hauptrollen, wird dieser Film am 10. März 2023 auf Netflix erscheinen und diesen Februar auch in ausgewählten Kinos zu sehen sein, und um zu sehen, ob er auf Ihrer Straße sein wird, hat jetzt ein Trailer für den Streifen debütiert.