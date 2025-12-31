Idris Elba wird unter anderem in Neujahrsehrungen zum Ritter geschlagen

HQ

Im Vereinigten Königreich sieht man jedes Jahr, dass die königliche Familie hunderte, manchmal weit über tausend Personen würdig ist. Dames, Ritter und mehr werden durch diesen Prozess gemacht, und dieses Jahr stehen einige Unterhaltungs- und Sportfavoriten ganz oben auf der Liste.

Idris Elba wird Sir Idris Elba, sobald er im neuen Jahr von König Charles III. zum Ritter geschlagen wird, und erhält diese Ehre dank seiner Arbeit mit einer Messerbekämpfungskampagne in London und der Gründung der Elba Hope Foundation zusammen mit seiner Frau Sabrina. "Ich nehme diese Auszeichnung im Namen der vielen jungen Menschen entgegen, deren Talent, Ehrgeiz und Widerstandskraft die Arbeit der Elba Hope Foundation vorangetrieben haben", sagte der inzwischen Sir Idris (über die BBC).

Meera Syal, Comedy-Schauspielerin und Autorin, erhält ebenfalls eine Auszeichnung und wird Dame Meera. Warwick Davis, Matt Lucas und Richard Osman erhalten alle OBEs. "Das ist das Beste, was mir je passiert ist – und ich war in Star Wars", sagte Davis über sein OBE.

Cynthia Erivo, Ellie Goulding, Eve Graham und weitere runden die Ehrungen von Musikern und Kunstschaffenden ab; da dieses Jahr 1.157 Personen aufgeführt sind, werden wir jedoch nicht alle nennen, da einige der Besten und Klügsten Großbritanniens von den Royals anerkannt werden.

