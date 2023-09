Idris Elba wird getötet und will sich im Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Trailer rächen

HQ

Das Interesse an Cyberpunk 2077 war bereits sehr groß, bevor CD Projekt Red enthüllte, dass Keanu Reeves Johnny Silverhand im Spiel war, aber das brachte es offensichtlich auf eine andere Ebene. Phantom Liberty, die erste und einzige Erweiterung des Spiels, ist in die gleichen Fußstapfen getreten, denn der Hype war groß, bevor er in die Höhe schoss, als Idris Elbas Charakter im Dezember gezeigt wurde. Nicht, dass uns viel darüber erzählt wurde, wer Solomon Reed ist und warum er uns helfen wird, aber der heutige Trailer scheint ein wenig zu erklären.

CD Projekt hat uns einen Cinematic-Trailer zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zur Verfügung gestellt, in dem es um Idris Elbas Solomon Reed geht und warum er uns so gerne hilft, den Präsidenten zu retten. Spoiler: Es ist persönlich.

Das ist nicht das Einzige, was wir bekommen haben, denn ein zweiter Trailer kündigt an, dass das kostenlose 2.0-Update von Cyberpunk 2077 am 21. September verfügbar sein wird, sodass wir das neue Polizeisystem, den Fahrzeugkampf und mehr fünf Tage vor der kostenpflichtigen Erweiterung erhalten werden.

HQ