Idris Elba will unbedingt einen Cyberpunk 2077 Film mit Keanu Reeves machen

Sonic the Hedgehog 3 feiert sehr bald Premiere und in diesem Zusammenhang wollen viele Leute die Gelegenheit nutzen, um mit den Darstellern zu sprechen, nicht zuletzt Idris Elba (Knuckles) und Keanu Reeves (Shadow), die auch in Cyberpunk 2077 zusammengearbeitet haben.

Screen Rant bekam die Gelegenheit, Ersteren zu interviewen, und fragte sich, ob er nicht Lust hätte, wieder mit Reeves in einem Cyberpunk 2077 Film zu arbeiten. Und es stellte sich heraus, dass Elba dies gerne tun würde:

"Oh Mann, das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn irgendein Film eine Live-Action-Version machen könnte, dann könnte es [ Cyberpunk 2077 ] sein, und ich denke, seine Figur und meine Figur zusammen würden sagen: "Wow." Also, lasst uns das in die Realität umsetzen."

Wenn ich darüber nachdenke, fühlt es sich so an, als ob Cyberpunk 2077 als Film sehr gut sein könnte, aber im Moment müssen wir uns mit dem großartigen Anime Cyberpunk: Edgerunners begnügen, wenn der Drang kommt, sich das Universum anzusehen, anstatt das Spiel zu spielen.