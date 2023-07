Idris Elba will mehr Luther-Filme machen

HQ

Ich war nicht der größte Fan des Luther-Films, Luther: The Fallen Sun, da ich dachte, dass er zu sehr von der brillanten, düsteren und verwurzelten Identität der Serie ablenkte, aber abgesehen davon lässt sich nicht leugnen, dass der Film auf Netflix sehr gut lief und als Top 10 Titel für Wochen. Können wir also angesichts dieses Erfolgs mehr von Idris Elbas ergrautem Detektiv erwarten?

Im Gespräch mit Collider hat Elba seine Hoffnungen angesprochen, zu der Figur zurückzukehren, und angemerkt, dass er die Daumen drückt, dass es in Zukunft mehr Filme geben wird.

"Luther gehörte zu den fünf meistgestreamten Filmen auf Netflix, was eine unglaubliche Leistung ist, da es der erste Film aus der Fernsehserie war. Ich hoffe, dass ich noch einen machen kann. Ich liebe Luther. Ich liebe diesen Charakter, und ich liebe es, wohin ich ihn führen kann, als Geschichte und als Charakter. Also, ja, drückt die Daumen."

Das Ende von The Fallen Sun ließ die Tür für mehr Luther weit offen, so dass es keine große Überraschung wäre, Elba in Zukunft wieder als Charakter zu sehen.

Lust auf mehr Luther-Filme?