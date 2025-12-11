Idris Elba verrät Pläne, sich vom Schauspiel zurückzuziehen und vollständig Regisseur zu werden

HQ

Blockbuster, kleinere Filme, preisgekrönte Darstellungen und sogar eine Zeit als Hauptakteur in Night City. Idris Elba hat als Schauspieler in vielerlei Hinsicht alles geschafft, und der 53-Jährige glaubt, dass er bald ganz davon abweichen wird, andere Menschen zu spielen, um stattdessen hinter die Kamera zu treten.

Laut der Daily Mail enthüllte Elba, dass er tatsächlich vorhat, irgendwann mit der Schauspielerei aufzuhören. "Ich hoffe, dass meine Fangemeinde als Schauspieler nicht böse auf mich ist, aber irgendwann möchte ich komplett Regisseur werden", sagte er.

"'Ich schauspiele schon lange. Ich liebe es immer noch, aber ich denke, Regie erlaubt es mir, etwas andere Muskeln zu zeigen und einfach auf eine andere Weise Teil des Sets zu sein. Ich genieße es wirklich", fuhr er fort.

Es gibt noch keinen Zeitrahmen, bis Elba sich von der Kamera zurückzieht, aber es wird ein trauriger Tag für die Kinobesucher. Elba erwähnte im Interview auch sein politisches Engagement und sagte, dass er sich manchmal nicht gerüstet fühle, um mit Politikern mitzuhalten, und vielleicht sogar wieder in die Bildung zurückkehrt, um dieses Wissen aufzubauen.