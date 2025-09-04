Idris Elba und Rebecca Ferguson führen eine All-Star-Besetzung in der Netflix-Serie "A House of Dynamite" an

Im Oktober wird Netflix sein Portfolio um ein spannendes Politdrama erweitern, das untersucht, wie die Vereinigten Staaten damit umgehen, von einer einzelnen und nicht zugeschriebenen Rakete angegriffen zu werden. Die Prämisse des Films dreht sich darum, wie sich die Nation an die Bedrohung anpasst und versucht herauszufinden, wer hinter dem Raketenstart steckt und wie auf eine solche Kriegserklärung zu reagieren ist.

Dieser Film mit dem Namen A House of Dynamite stammt von der Regisseurin Kathryn Bigelow (zuvor bekannt für The Hurt Locker und Zero Dark Thirty ), und der Film verfügt über eine absolut gestapelte Besetzung mit Größen wie Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Gabriel Basso, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee und Jason Clarke.

Bisher hat Netflix einen Teaser-Trailer für den Film veröffentlicht, den Sie unten sehen können, aber wir sollten bald mit einem vollständigeren Trailer rechnen, da er in weniger als einem Monat Premiere haben wird. Zuerst wird er in die Kinos kommen, und zwar bereits am 3. Oktober, um genau zu sein, bevor er am 10. Oktober eine weltweite Kinopremiere feiert und schließlich am 24. Oktober auch auf Netflix zu sehen ist.

Werden Sie sich A House of Dynamite ansehen?