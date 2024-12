Idris Elba und Keanu Reeves wollen eine Spin-off-Show von Shadow and Knuckles machen

HQ

Sonic the Hedgehog 3 ist noch nicht einmal auf dem Markt, und schon denken einige seiner Stars über Franchising nach. Idris Elba und Keanu Reeves, die im kommenden Film Knuckles bzw. Shadow the Hedgehog spielen, sind nämlich bereit, ein weiteres Projekt als Videospiel-Ikonen zu übernehmen.

Im Gespräch mit ComicBook.com sagten die Schauspieler, dass sie daran interessiert wären, sich für ein TV-Spin-off mit ihren Charakteren zusammenzutun. "Ich sag es dir." sagte Elba. "Schattenknöchel." Reeves glaubte dann, dass der Titel eher etwas wie "Knuckles and Shadow" sein könnte.

Elba scherzte dann, dass Shadow Knuckles eher wie eine Band als wie eine TV-Show klinge, aber es scheint, dass die Schauspieler größtenteils für alles zu haben sind, was mit Sonic zu tun hat. Auf die Frage, ob er für einen vierten Sonic-Film zurückkehren würde, sagte Elba: "Ich würde sagen, dass ich es gerne machen würde. Jede Chance, die Charaktere in den verschiedenen Episoden ein wenig besser zu verstehen... Wenn [die Filmemacher] dabei sind, bin ich niedergeschlagen."

Sonic the Hedgehog 3 kommt am 20. Dezember 2024 in die Kinos.