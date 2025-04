Idris Elba und John Cena spielen britische und US-amerikanische Regierungschefs in der Serie "Heads of State" von Prime Video

Zuvor haben wir Idris Elba und John Cena zusammen auf der Leinwand in The Suicide Squad aus dem Jahr 2021 gesehen, einem Film, der uns die Bloodsport von Ersterem und die Peacemaker von Letzterem vorstellte. Die beiden werden diese doppelte Anstrengung bald für eine neue Prime Video Action-Komödie namens Heads of State fortsetzen, in der sie als der britische Premierminister und der US-Präsident auftreten, zwei globale Staatsoberhäupter, die gezwungen sind, gegen alle Widrigkeiten zu kämpfen und in der Wildnis zu überleben, nachdem ihr Flugzeug abgeschossen wurde.

Ja, das ist ein echter Film, der bereits am 2. Juli auf die Streaming-Plattform kommt, und um uns auf seine verrückte Ankunft vorzubereiten, hat jetzt ein Trailer debütiert, der uns einen Vorgeschmack auf den Humor und die Action gibt, die uns erwartet.

Was die offizielle Handlung betrifft, so wird uns in der Inhaltsangabe folgendes gesagt: "Der britische Premierminister (Idris Elba) und der US-Präsident (John Cena) haben eine öffentliche Rivalität, die das Bündnis ihrer Länder gefährdet. Aber als sie zur Zielscheibe eines mächtigen Feindes werden, sind sie gezwungen, sich aufeinander zu verlassen, während sie sich auf einen wilden, multinationalen Lauf begeben. Gemeinsam mit Noel, einem brillanten MI6-Agenten (Priyanka Chopra Jonas), müssen sie einen Weg finden, eine Verschwörung zu vereiteln, die die freie Welt bedroht."

Werden Sie im Juli Heads of State schauen?