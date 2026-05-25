Idris Elba über seine Rolle als James Bond: "Ich war von Anfang an nicht im Rennen"

HQ

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung von No Time To Die, die bereits wegen der Pandemie verschoben wurde, wurde ein neuer James Bond immer noch nicht besetzt. Amazon MGM Studios gab jedoch Anfang dieses Monats bekannt, dass die Suche nach dem nächsten britischen Superspion begonnen hat, und ein Name, auf den viele Fans gehofft haben, ist Idris Elba.

Sein Name wurde häufig in Spekulationen zusammen mit Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und Tom Holland unter anderen erwähnt. Aber... laut Elba wird er nicht der nächste James Bond sein. Er behauptet, er sei überhaupt nicht der Typ, den sie suchen, und sagt gegenüber People Magazine:

"Mein Name wird nicht weggeworfen, auf keinen Fall. Sie werden jünger. Und ich wünsche ihnen alles Glück der Welt. Ich kann es kaum erwarten – es wird großartig."

Obwohl einige ihm seit etwa zehn Jahren die Daumen drücken, wird er 2026 54 Jahre alt – was verständlicherweise älter ist, als das Studio für jemanden erwartet, der die Rolle mindestens die nächsten zehn Jahre wiederholen muss. Elba sagt auch, dass er nie überhaupt in Betracht gezogen wurde.

"Ehrlich gesagt bin ich nie im Rennen. Ich war von Anfang an nicht im Rennen."

Glücklicherweise gibt es andere Möglichkeiten, diesen phänomenalen Briten zu erwischen, und am 5. Juni spielt er in Masters of the Universe, und im nächsten März werden wir ihn als Knuckles in Sonic the Hedgehog 4 hören (dessen Dreharbeiten kürzlich abgeschlossen wurden).